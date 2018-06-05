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被動元件供不應求 陳泰銘：2019仍無解

發稿時間：2018/06/05 12:15

最新更新：2018/06/05 12:15

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）國巨董事長陳泰銘表示，被動元件供需缺口，恐到2019年仍無解，他認為漲價是供需短期現象，長期要看基本面，未來不排除陸續會有合作案。

國巨今天上午在深坑舉辦股東會，歷時約1小時10分，會後陳泰銘接受部分媒體採訪。

展望被動元件市況，陳泰銘用訂單出貨比（B/B ratio）形容，國巨集團本身在積層陶瓷電容（MLCC）訂單出貨比大於2，晶片電阻大於3，顯示需求持續大於供給，景氣相對不錯。

他認為，被動元件產業的供需缺口，到2019年仍無解，無法平衡。現在機器設備交期更延長到14個月到18個月。

陳泰銘說，這次沒有驚奇殺手級產品出現，主要是車用需求每年增加，加上智慧型手機功能複雜，帶動MLCC和晶片電阻需求大增。

陳泰銘說，被動元件產業長期來看其實不是太健康，廠商在平均銷售價格（ASP）每年降價起碼20%，導致很多同業將設備封包。

他指出，其實高階高容小尺寸產品與中高階產品，設備與材料差異不大，製程上粉墨調配各家廠商有獨力配方，理論上高階會比中高階產品毛利高30%。

他形容，若高容產品賣100元，中高階產品價格也要60到70元，現在中高階產品價格從之前失序競爭的10多元回到20到30元，但廠商投入資本仍尚未回收，不過現在被動元件市場產能擴充有自發性規律，價格稍微回穩，廠商逐步封拆設備生產。

觀察日系大廠動向，陳泰銘表示，日系大廠積極將產能轉到車用和工規高階高容和小型化應用領域，高階比重占比約7成，應該不會大幅擴充回頭作中高階產品。他指出日系大廠應該有30%產能釋出外溢，其中20%可能會轉到小型化。

觀察中國大陸廠商動向，陳泰銘指出，中國大陸廠商與台廠仍有一段不小的差距，他不擔心中國廠商在消費電子的布局，陸資在全球被動元件市占率不到6%，即便擴充50%仍有限，他仍把目標鎖定韓國和日本大廠動向。

談到併購，陳泰銘表示，希望未來與廠商進一步結合，把台灣廠商產品帶到國際市場，未來會有陸續合作案。

國巨積極切入高階車用、工規和物聯網、資料儲存、人工智慧和高速運萬等新應用，陳泰銘表示，目前歐美高階占比超過4成，中國大陸客戶高階占比超過5成，這也是國巨毛利率高於同業的原因。

談到漲價效應，陳泰銘認為漲價是供需短期現象，長期基本面要看銷售通路與客戶結構結構。

談到國巨毛利率大增，陳泰銘分析，成長主要來自2017年新應用和高階產品布局，相關產能會持續開出到2019年。（編輯：楊凱翔）1070605

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