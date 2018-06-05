台股5月漲2% 基金平均報酬率逾10%

（中央社記者田裕斌台北5日電）台股5月上漲2.04%，漲幅居亞股之冠，台股基金表現更勝一籌。根據投信統計，5月基金平均報酬率達10.19%，且超過9成基金績效打敗大盤。



第一金店頭市場基金經理人陳思銘表示，儘管5月受到美中貿易戰紛擾與美債殖利率走揚等利空夾擊，外資法人亦持續出脫持股，台股在本土法人買盤支撐下，單月仍繳出正報酬成績，指數漲幅達2.04%，於亞洲主要股市稱冠，表現相當亮眼。



根據晨星(Morningstar)統計，國內投信業者發行的台股基金5月來平均報酬率10.19%，遠遠超越加權指數漲幅；若按各類型區分，以科技型表現最佳，平均報酬率12.16%，其次是中小型與店頭市場，各有11.8%和11.53%的報酬率。



展望後市，陳思銘建議，投資人應關注兩大方向，一是全球貿易戰發展動向，二是下半年傳統旺季行情。



陳思銘指出，美、中兩國已進入協商階段，但美國又另闢歐盟、加拿大、墨西哥等貿易戰場，又將公布對中國大陸課徵500億美元關稅的制裁清單，預料後續你來我往的交戰狀況與談判結果，仍將牽動市場情緒。



此外，電子業6月起開始備貨因應下半年旺季需求，以蘋果概念股為例，拉貨動能可望開始浮現，並帶動股價提前表態，有望吸引資金輪動，維繫台股多頭漲勢。（編輯：張良知）1070605