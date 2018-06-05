核二2號機再轉 沈榮津：夏天供電可維持黃燈

（中央社記者朱則瑋台北5日電）原能會今天同意核二2號機再轉，經濟部長沈榮津表示，台電會按照SOP進行再轉程序，再轉後對電力穩定及調度非常有幫助，預估夏天供電燈號可維持在黃燈。



核二2號機再轉後，3月28日下午1時25分跳機，台電依規定通報原子能委員會，須提綜合檢討報告獲核准後，核二2號機才可重新併聯發電，原能會經過多次審查會議及現場視察，今天同意核二2號機再轉案。



經濟部長沈榮津、台北市電腦公會理事長童子賢今天參加台北國際電腦展（COMPUTEX），沈榮津會後受訪時表示，感謝原能會按照程序規定，完成核二2號機審查，台電會按照既定SOP開始再轉，台電總經理鍾炳利及原廠技師都會進駐，慢慢把機組調整到最佳化。



沈榮津指出，核二2號機裝置容量98.5萬瓩，等於將近台中火力發電廠2部機組容量，對電力供應、調度及穩定都有幫助，夏天備轉容量大概可維持在4%到6%，供電燈號黃燈階段，希望台電同仁把機組照顧好、維護好，維持穩定供電，讓國人及工商企業界安心。



另外，台北市電腦公會理事長童子賢則認為，台灣電價在全球當中是很便宜的，大家要便宜的水跟電，又要無止盡的供應，這是不可能的，台灣經濟活力十足但是土地小小的，得做最好平衡，要擺脫之前打開開關電就來的心態。



對於電價調漲議題，童子賢表示，台灣有離島電價等優惠，不過，「十分的優惠就會有十分的浪費」，他不評論是否要提升電價，但民眾要有成本觀念。（編輯：林沂鋒）1070605