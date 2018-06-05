嚴陣以待 原能會24小時監控核二2號機升載

（中央社記者潘姿羽台北5日電）原能會今天宣布，審查後已確實釐清事件肇因並完成必要改善措施，故同意核二廠2號機急停後再起動，原能會官員也說，將派員24小時輪班監看有無按照程序起動，確保安全無虞。



核二2號機於2016年5月歲修後便持續停機，儘管今年3月，原能會發函通知台電公司，同意核二2號機再運轉，核二2號機卻在升載過程中，發生因中子偵測系統訊號動作，反應爐急停的情況，導致併聯後再度跳機。



原能會核管處副處長李綺思表示，原能會邀請6位專家學者及會內同仁組成專案審查小組，歷經5次審查會議及2次現場視察，第1次視察是了解肇因，第2次視察是檢查改善措施有無就位，綜合現場審查會議、視察結果與專家學者意見後，原能會才同意核二廠2號再起動。



據原能會審查報告，審查與現場查證過程間，專家相當關注事故肇因、台電對於系統是否有嚴格測試或設計防呆等保護機制，系統各項參數的意義、作用與調整，以及其他機組有無發生過同樣情形等問題，一一要求台電做出說明。



經過台電說明與實際審查，報告結論指出，核二廠本次事件發生的肇因，是蒸汽旁通壓力控制系統（SB&PR）參數調校組合不佳所致，而非反應爐自發性功率振盪，並排除電力系統異常引起的可能性。



台電公司也依本次事件肇因研判與檢討，研擬蒸汽旁通壓力控制系統參數調校改善精進、增訂運轉安全管制措施、功率振盪中子偵測系統（OPRM）軟硬體精進及未來執行數位化系統更新管制精進等4項改善措施。



儘管綜合審查意見以及現場視察結果，核二2號機現場狀態可符合起動要求，李綺思表示，原能會不只關注這次跳機肇因，也重視整體機組的狀況，因此4日派員至現場確認其他設備運轉正常，最後才做出同意再運轉的結論。



李綺思也說，原能會高度關注核二2號機的起動情形，由於機組起動過程仍有許多測試、調校要做，原能會將派視察員24小時輪班監看核二2號機，現場查核機組升載期間的關鍵步驟執行情形及相關安全系統功能測試作業，以確保機組運轉的安全。



李綺思指出，台電預估一個禮拜滿載，不過原能會不只監看起動、升載情形，會拉長觀察時間，希望確保機組穩定、安全無虞。（編輯：林沂鋒）1070605