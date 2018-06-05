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張忠謀談退休 寫自傳打橋牌跟太太旅遊

發稿時間：2018/06/05 13:31

最新更新：2018/06/05 14:13

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台積電5日在新竹召開股東常會，董事長張忠謀（前）主持完股東會後，正式退休，卸下董事長職務。中央社記者鄭傑文攝　107年6月5日台積電5日在新竹召開股東常會，董事長張忠謀（前）主持完股東會後，正式退休，卸下董事長職務。中央社記者鄭傑文攝　107年6月5日

（中央社記者張建中新竹5日電）台積電董事長張忠謀今天退休。他說，現在起是人生的第4個階段，寫自傳下冊是首要的工作，並且要打橋牌、閱讀、聽音樂、多去音樂會，並跟太太張淑芬旅遊，應該會很忙碌。

張忠謀主持完最後一場台積電股東常會後，他在會後的記者會中說，現在心情很好，他覺得人生是有階段的，現在只是階段性任務完成。

張忠謀表示，他人生第一個階段是離開麻省理工學院（MIT），當時他抱著決心出去做事，要打造自己的路。

第2階段則是在德州儀器，張忠謀說，當時對半導體貢獻大，在1983年完成階段性任務。第3階段就是台積電階段，若從1985年開始募資計算，至今有33年。

張忠謀援用徐志摩「再別康橋」詩中的句子，來述說他的心情，張忠謀說，揮揮手，他悄悄的走了，不帶走一片雲彩。

張忠謀表示，他相當期望人生的第4階段，寫自傳下冊是他首要的工作，這需要相當專心，估計要花9個月到一年完成。

張忠謀說，他還要打橋牌，7月就去要中國大陸北京參加橋牌比賽；此外，他也要閱讀、聽音樂、多去音樂會，並跟太太張淑芬旅遊，應該會很忙碌。

至於未來是否會回台積電看，張忠謀表示，他不會自動回台積電，因為自動回台積電好像是在干預，若新經營團隊邀請，他會考慮回台積電看看。（編輯：林沂鋒）1070605

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