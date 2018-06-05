/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： F-16WWDC孫安佐漢光演習
>rss

台積電後張忠謀時代來臨 劉德音接任董事長

發稿時間：2018/06/05 14:26

最新更新：2018/06/05 14:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台積電5日在新竹召開股東常會，董事長張忠謀正式由台積電退休，將由劉德音（中）擔任董事長、魏哲家任總裁（右）。左為副董事長曾繁城。中央社記者鄭傑文攝　107年6月5日台積電5日在新竹召開股東常會，董事長張忠謀正式由台積電退休，將由劉德音（中）擔任董事長、魏哲家任總裁（右）。左為副董事長曾繁城。中央社記者鄭傑文攝　107年6月5日

（中央社記者張建中新竹5日電）台積電董事長張忠謀今天退休，董事會推舉總經理暨共同執行長劉德音擔任董事長，另一總經理暨共同執行長魏哲家擔任總裁及副董事長，台積電後張忠謀時代來臨。

台積電今天召開股東常會，由張忠謀親自主持，順利完成董事全面改選，結果一如台積電事先規劃，除張忠謀外的4名董事與5名獨立董事都順利連任，張忠謀正式退休。

台積電股東會後，隨即召開董事會，推舉劉德音擔任董事長，魏哲家擔任總裁及副董事長。台積電董事會預計明天繼續第2天的議程。

劉德音為美國加州大學柏克萊分校電機暨電腦資訊博士，曾擔任世大積體電路總經理、台積電南廠區副總經理、先進技術事業資深副總經理、營運資深副總經理、共同營運長及共同執行長。

魏哲家為美國耶魯大學電機工程博士，曾任新加坡特許半導體資深副總經理，及台積電南廠區營運副總經理、主流技術事業資深副總經理、業務開發資深副總經理、共同營運長和共同執行長。

張忠謀認為劉德音想得多，安排他擔任董事長，希望能為台積電決策做最後把關；魏哲家則是決策快，由魏哲家擔任總裁，領導經營公司。張忠謀認為兩人個性有很強互補，希望兩人未來能起一加一大於二效果。（編輯：楊玫寧）1070605

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP