台積電後張忠謀時代來臨 劉德音接任董事長

台積電5日在新竹召開股東常會，董事長張忠謀正式由台積電退休，將由劉德音（中）擔任董事長、魏哲家任總裁（右）。左為副董事長曾繁城。中央社記者鄭傑文攝 107年6月5日

（中央社記者張建中新竹5日電）台積電董事長張忠謀今天退休，董事會推舉總經理暨共同執行長劉德音擔任董事長，另一總經理暨共同執行長魏哲家擔任總裁及副董事長，台積電後張忠謀時代來臨。



台積電今天召開股東常會，由張忠謀親自主持，順利完成董事全面改選，結果一如台積電事先規劃，除張忠謀外的4名董事與5名獨立董事都順利連任，張忠謀正式退休。



台積電股東會後，隨即召開董事會，推舉劉德音擔任董事長，魏哲家擔任總裁及副董事長。台積電董事會預計明天繼續第2天的議程。



劉德音為美國加州大學柏克萊分校電機暨電腦資訊博士，曾擔任世大積體電路總經理、台積電南廠區副總經理、先進技術事業資深副總經理、營運資深副總經理、共同營運長及共同執行長。



魏哲家為美國耶魯大學電機工程博士，曾任新加坡特許半導體資深副總經理，及台積電南廠區營運副總經理、主流技術事業資深副總經理、業務開發資深副總經理、共同營運長和共同執行長。



張忠謀認為劉德音想得多，安排他擔任董事長，希望能為台積電決策做最後把關；魏哲家則是決策快，由魏哲家擔任總裁，領導經營公司。張忠謀認為兩人個性有很強互補，希望兩人未來能起一加一大於二效果。（編輯：楊玫寧）1070605