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罕見品種恐龍骸骨拍賣 近7千萬元落槌

發稿時間：2018/06/05 14:56

最新更新：2018/06/05 15:19

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科學家認為，2013年在美國懷俄明州出土的恐龍骸骨，「可能是新品種」的食肉恐龍異特龍。（圖取自艾菲爾鐵塔臉書www.facebook.com）科學家認為，2013年在美國懷俄明州出土的恐龍骸骨，「可能是新品種」的食肉恐龍異特龍。（圖取自艾菲爾鐵塔臉書www.facebook.com）

（中央社巴黎4日綜合外電報導）一種極為罕見的恐龍骸骨今天在巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）拍賣，以200多萬歐元（約新台幣6890萬元）落槌。

法新社和英國「衛報」（Guardian）報導，科學家認為，2013年在美國懷俄明州（Wyoming）出土的恐龍骸骨，「可能是新品種」的食肉恐龍異特龍。

這副擁有1億5000萬年歷史的恐龍骸骨有70%完好無缺，被一名不知名的法國藝術蒐藏家買下，這位蒐藏家承諾會將購入的恐龍骨骼標本借給博物館。

阿居特（Aguttes）拍賣公司的米科勒（Eric Mickeler）說，這種身長超過9公尺、高2.6公尺的恐龍生活在侏儸紀時期（Jurassic period）晚期。

他說，這是迄今發現的「唯一一隻這品種」恐龍。

恐龍專家吉內斯特（Eric Geneste）稍早告訴法新社，不太可能將此歸類為「異特龍的骸骨」，因為牠較強壯，「肩胛骨較長，牙齒數目也不相同」。

他還說：「事實上，這隻恐龍與異特龍多有不同，就像人類與大猩猩有著許多相異之處。」

日本和瑞典也有買家有意購買這副骸骨，將落槌價推升至超過原先預估的180萬歐元。

阿居特2016年拍賣的異特龍骸骨「康」（Kan）以110萬歐元落槌。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070605

It’s here! The skeleton of a newly discovered species of carnivorous dinosaur is now on display in the Gustave Eiffel...

Tour Eiffel 發佈於 2018年6月2日



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