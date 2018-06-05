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5月外匯存底4572.76億美元 再創歷史新高

發稿時間：2018/06/05 17:38

最新更新：2018/06/05 17:38

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（中央社記者邱柏勝台北5日電）5月底外匯存底4572.76億美元，月增1.44億美元，再創歷史新高。央行外匯局長顏輝煌說，外匯存底微增，主因外匯存底投資收益被歐元等貨幣貶值、折計美元後金額減少所致。

央行今天公布5月底外匯存底4572.76億美元，重返成長態勢並再創歷史新高紀錄，但月增僅1.44億美元，主要是因為5月歐元兌美元重貶3.3%，以歐元持有的外匯存底折計美元後金額減少，抵銷了央行外匯存底的投資運用收益。

根據央行統計，5月美元指數上揚2.3%，相對強勢，其中英鎊兌美元貶值3%，新台幣也貶值1.25%。不過日圓兌美元仍升值0.45%，在這波非美貨幣競貶中顯得「特異獨行」。

另外，截至今年5月底，外資持有國內股票及債券，按當日市值計算，連同其新台幣存款餘額共折計3955億美元，約當外匯存底的86%。顏輝煌說，5月外國人新台幣資產較上月略增40億美元，主因是5月台股止跌反彈，全月漲幅約2%，因此外資雖然仍呈淨匯出，但台股市值上升，仍帶動外國人新台幣資產略增。

根據金管會統計，5月外資淨匯出10.86億美元，較4月的35.68億美元大幅減少，不過金管會統計是以「資產面」計算，若按央行採「現金流量」方式計算，還要加計外資匯出的股息等資本利得約6億美元，外資匯出金額約在17億美元左右。

美國聯準會（Fed）即將召開聯邦公開市場委員會（FOMC），外界關切升息議題。顏輝煌表示，美國日前公布就業數據，其中5月新增非農就業人口22.3萬人，遠優於預估的19萬人，且失業率降至3.8%，創近18年來最低，顯見美國經濟好轉，6月升息「已成定局」。

記者提問，市場原本預期美國今年可望升息3到4次，若美國升息4次，是否進一步帶動美元升值？對此顏輝煌僅表示，近期金融市場不確定性相當高，必須視後續全球金融情勢發展，以及美國未來經濟數據表現而定。（編輯：趙蔚蘭）1070605

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