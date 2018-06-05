AI機器人拼字夠厲害 普通人贏不了

（中央社記者韋樞台北5日電）工研院在台北國際電腦展(COMPUTEX)中展出一台綠色機器人陪參觀者玩拼字遊戲，結果贏最多的是機器人。工研院表示，這台機器人的文字辨識、決策機制思考、手眼協調功能更精進。



台北國際電腦展(COMPUTEX)今起5天在台北世貿一館等場地展出，工研院今年以「迎向AI新生活」為主題展示12項人工智慧研發技術，包括智慧視覺系統機器人、人工智慧合成音樂技術、高負載高續航商用無人機等。



工研院電子與光電系統研究所智慧視覺系統組副理林均蔓表示，智慧視覺系統機器人過去曾展示過，但經過更精進技術，整合應用深度感測、3D影像識別及人工智慧結合手眼協調控制，具感測及自我學習的功能，可作為居家陪伴、照護及工業使用，是一款集智慧與陪伴於一身的機器人。



林均蔓指出，光是手眼協調功能，機械臂抓取物品放置在拼字遊戲的小方格內，可以從過去誤差0.3公分更精準到0.2公分以內；同時背後的決策機制思考更會從拼字遊戲中找出贏得最高分的字，因此鮮少有人能贏過機器人。



她透露，目前這款機器人所擁有的視覺辨識技術已技轉給國內某自動化製造廠商、航太零件廠商，做為不同工段的料件品質合格檢測；至於視覺辨識技術下階段研發會應用在更嚴苛(高低溫、高濕)的生產線環境。（編輯：林興盟）1070605