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賴清德提醫療產業策略 鼓勵業者國際併購

發稿時間：2018/06/05 17:56

最新更新：2018/06/05 17:56

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（中央社記者王鴻國新北5日電）行政院長賴清德今天表示，行政院提出醫療器材發展策略，提供業者基金或聯貸併購國際有潛力小型公司等4大方向，希望能讓國內業者的發展力道更強。

賴清德下午參訪雃博公司，聽取雃博董事長李永川簡報及陪同參觀公司產品，由於賴揆是醫界出身，對各項醫療產品都表現濃厚興趣，並一一詢問細節及提出建議。

賴揆隨後與茂勝公司董事長洪盛隆等多家醫療器材產業業者進行交流座談會，賴清德致詞表示，政府非常重視醫療器材產業，目前業者超過1000家，就業人員逾4萬人，所創造的產值已達新台幣1400億元。

賴清德說，為提升台灣經濟發展及國際競爭力，行政院提出「醫療器材產業發展策略」，內容區分4大方向，首先就是完善醫療產業生態，其中包括人才培育等6個面向，以鼓勵業者投資研發高風險醫療產品。

其次是完整串連北中南醫療生技及醫材園區，以高雄科技園區為例，他表示，目前已有73家業者進駐，總投資達226億元。

賴揆指出，第3方向就是協助業界串連國際資源，提供併購基金或聯貸，讓業者併購有潛力小型國際公司，運用國內資源串連國際資源，讓業者的發展力道會更強。

最後就是發展特色聚落，賴清德說，間接相關產業就包括精準醫療界的發展及特色診所聚落、醫材聚落。（編輯：梁君棣）1070605

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