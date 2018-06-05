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新台幣連4升創逾3週高 美元持續回檔

發稿時間：2018/06/05 18:16

最新更新：2018/06/05 18:16

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（中央社記者邱柏勝台北5日電）今天新台幣開盤升破29.8元關卡，終場升幅收斂，以29.815元兌1美元作收，升值0.5分，匯價連4升並續創逾3週新高，台北與元太外匯經紀公司總成交量12.79億美元。

外匯交易員表示，美元指數自上週的95高點回檔，至今仍在94下方遊走，導致美元走軟、亞幣持續走揚，加上海外無本金交割遠期外匯（NDF）市場美元／台幣換匯點折價幅度擴大，顯見市場看升新台幣，帶動今天新台幣早盤升破29.8元關卡。

然而，受台股回檔、外資買賣互見等因素影響，匯市交投方向不明，終場新台幣升幅收斂，但仍收升0.5分並創逾3週新高。

針對近期美元回檔，央行外匯局長顏輝煌表示，5月美國10年期公債殖利率一度飆破3%，導致美元勁揚，因此有許多新興市場國家股匯市都受創嚴重。不過上週因為義大利政局動盪，美國公債屬於安全性高的避險資產，在國際政經不確定的情況下，資金湧入美國債市，導致美國公債殖利率下滑到2.94%左右，也使美元出現回檔。

至於新台幣後市，外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）下週召開聯邦公開市場委員會（FOMC），但市場早預期會升息，美元並不會因此轉強，新台幣短線仍呈緩升格局。但關鍵在FOMC會後是否透露今年可望加速升息的蛛絲馬跡，否則若下次升息仍在年底，這段時間美元將缺乏題材，恐難脫區間震盪整理局面，新台幣不會出現太大的波動。

新台幣兌美元今天開盤價為29.780元，最高29.755元、最低29.820元，尾盤收29.815元，升值0.5分。（編輯：趙蔚蘭）1070605

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