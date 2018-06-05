蘋果執行長庫克：未來無意從政

（中央社紐約4日綜合外電報導）蘋果執行長庫克雖懂得善用他身為全世界數一數二最受矚目執行長地位，倡議平權、氣候變遷和改革移民政策，然而他接受媒體專訪時明確表示，未來無意從政。



庫克（Tim Cook）接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪說：「我喜歡把事情做好，然而我不喜歡背後的政治機器，不論哪個政黨在什麼位置。」



CNN網站報導，庫克善用個人是全世界最受矚目執行長之一的地位，倡議平權、氣候變遷和移民改革等重大議題。根據政治游說支出資料庫OpenSecrets，蘋果公司2017年游說費用達715萬美元，為歷年來最高。



先前有熱心的執行長後來步入政途，例如前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）。星巴克（Starbucks）執行董事長、曾任執行長的舒茲（Howard Schultz）今天稍早宣布將卸任，他告訴「紐約時報」不排除參選，他的選項「可能包括公職」。



不過，庫克未來無意從政，他說：「我並不政治，不確定能在那個環境下把事情做好。我認為，我可對我現在正在做的事做出最大貢獻。」



庫克長久以來大聲疾呼改革移民政策。他支持「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA），這是對童年時非法入境美國的人們提供保護的辦法。



他說：「國會必須解決DACA問題，對我而言，這意味讓所有人留下，停止諸如不該讓兒童時期抵達美國的人留下來等荒謬討論。」



他說：「對國家而言，我們應設定目標，讓世界上最聰明的人來這裡。」



「因此我支持開放--並非開放國界，而是非常開放的移民政策，讓最棒、最聰明的人來這裡。」（譯者：羅苑韶/核稿：劉學源）1070605