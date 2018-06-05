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5月CPI年漲1.64% 油料費上漲是主因

發稿時間：2018/06/05 18:30

最新更新：2018/06/05 18:30

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）國際油價持續走揚，國內物價也受到影響，主計總處今天公布5月消費者物價指數（CPI）年增1.64%，油料費是最大推力，影響總指數上漲達0.54個百分點。

主計總處今天公布5月CPI年增1.64%，不含蔬果、能源的核心CPI年增0.95%，七大類中漲幅最高者為雜項類、年漲5.22%，次之的是交通及通訊類、年漲1.91%。

主計總處綜合統計處副處長梅家瑗說明，雜項類漲幅明顯，主因是菸稅調漲效應顯現，香菸上漲36.1%所致，而菸稅調漲的因素會持續推升物價漲幅，預估直至今年10月，對物價的影響才會消退。

交通及通訊類年漲1.91%，則是國際原油價格走揚，油料費續漲19.97%所致，也創下15個月以來的最大漲幅；不過梅家瑗指出，電信業者相繼推出499吃到飽促銷方案，以及雙北市政府合作推出公車、捷運1280元的優惠月票，抵銷了部分漲幅。

梅家瑗表示，5月物價光是油料費、香菸就影響總指數上漲0.98個百分點，若扣除這二項因素，5月的消費者物價指數年增不到0.7%，顯見整體物價情勢相當溫和平穩。

至於行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，5月CPI平均年增3.15%，雖較4月略高，但低於今年1、2月的平均漲幅。

細看重要民生物資中漲幅較顯著者，以「衛生紙、面紙及紙巾」和「雞蛋」分別年增10.7%和10.76%較明顯，「糖」也漲了7.13%。

「衛生紙、面紙及紙巾」5月年漲10.7%，雖略低於4月漲幅10.89%，但也創下110個月以來的次高水準。

梅家瑗說明，2月下旬衛生紙業者開始喊漲，就實際數據來看，大概4、5月零售端才陸續有比較明顯的調漲，但僅是部分漲價，4月約35%的廠商售價調漲、5月則約18%，顯見目前衛生紙並無全面調漲，不過因零售端往往調價會遞延反映，須再多觀察幾個月，才能了解衛生紙實際漲價情形。（編輯：鄭雪文）1070605

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