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核二2號機正式起動 原廠技師駐廠調校

發稿時間：2018/06/05 18:32

最新更新：2018/06/05 18:32

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（中央社記者廖禹揚台北5日電）台電今天表示，核二2號機已正式起動，進入測試運轉階段，原廠設計技師也已到廠，將全程駐廠調校；但因核二2號機測試中發電量尚不穩定，台電目前仍未將其納入供電預估中。

核二2號機3月底再起動後，3月28日在執行蒸汽旁通壓力控制系統的動態調校過程中，引起自動安全停機，台電依規定在4月9日向原能會提再起動申請，原能會召開多次審查小組會議，並到現場視察，今早決定同意核二2號機再起動，台電隨即進行安全查對工作。

台電說明，台電已釐清肇因，完成相關改善措施，包括與原廠蒸汽旁通壓力控制系統參數擬定最妥適調校策略，並新增反應爐功率波動預警監視功能。核二2號機在下午5時44分正式起動，進入測試運轉階段，蒸汽旁通壓力控制系統的原廠設計技師將全程駐廠調校。

台電發言人徐造華表示，核二2號機測試運轉期間發電量皆會併入電網，但因測試中發電量尚不穩定，目前仍未計入未來供電預估中。

台電強調，核二2號機再起動以安全為第一要務，待發電機併聯後將進行蒸汽旁通壓力控制系統動態調校，確認調校已達合適化後，再依程序逐步提升機組功率，並持續監視該系統的控制穩定性；待機組功率約達50%後，將進行發電機自動電壓調整器的動態調校，以確保發電機運轉穩定。（編輯：張均懋）1070605

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