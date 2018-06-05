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外幣保單前4月達2424億元 年增逾6成

發稿時間：2018/06/05 18:47

最新更新：2018/06/05 18:47

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（中央社記者蔡怡杼台北5日電）在新台幣走強下，外幣保單今年銷售亮眼，根據金融監督管理委員會最新統計，前4月外幣保單的新契約保費收入為新台幣2424.6億元，年增率超過6成。

金管會保險局副局長王麗惠今天表示，今年整體外幣保單新契約保費為2424.6億元，其中，傳統型保單為1426.3億元，投資型保單為998.3億元；至於去年同期外幣新契約保費收入為1494.6億元，其中，傳統型保單為1056.1億元，投資型保單為438.5億元。

若以各幣別來看，外幣保單中仍以美元最暢銷，累計107年前4月美元新契約保費收入為74.09億美元，其中，投資型保單為27.65億美元，傳統型保單為46.44億美元。至於美元保單去年前4月新契約保費收入則為42.54億元美元。

美元投資型保單銷售前三大的公司依序為國泰人壽、法國巴黎人壽、南山人壽；美元傳統型保單銷售前三大的公司則是南山人壽、富邦人壽以及新光人壽。

至於人民幣保單今年前4月累計新契約保費收入達24.52億元人民幣，明顯高出去年同期的3.2億元人民幣，其中，投資型保單為23.12億元人民幣，傳統型保單為1.4億元人民幣。

人民幣投資型保單銷售前三大公司為台灣人壽、第一金人壽、保誠人壽；人民幣傳統型保單銷售前三大的公司依序為國泰人壽、新光人壽以及台灣人壽。

澳幣保單今年前4月的新契約保費收入為4.18億元澳幣，較去年同期的7.89億元澳幣銳減，其中，投資型保單為2.11億元澳幣，傳統型保單為2.07億元澳幣。

澳幣投資型保單銷售前三大的公司則是國泰人壽、安聯人壽以及法國巴黎人壽；澳幣傳統型保單銷售前三大的公司為新光人壽、富邦人壽以及中國人壽。（編輯：鄭雪文）1070605

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