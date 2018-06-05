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躉售物價年增創79個月新高 廠商恐有調價壓力

發稿時間：2018/06/05 19:32

最新更新：2018/06/05 19:32

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）主計總處今天公布5月躉售物價指數年增5.61%，創下近79個月以來最大增幅；主計總處官員坦言，如果國際原物料價格延續上漲的態勢，將對廠商營運產生調價的壓力。

躉售物價指數（WPI）可反映廠商的進貨成本，今年第1季仍是負成長0.12%，今年3月、4月起回到正成長，而5月年增率一舉衝至5.61%，創下2011年11月以來的新高，以新台幣計價的進口物價指數則年增8.69%、也創下78個月以來的新高。

主計總處綜合統計處副處長梅家瑗說明，由於台灣天然資源匱乏，除了直接進口產品，許多廠商也必須進口原料再來加工，導致國際原物料價格對台灣廠商的影響很大。

梅家瑗進一步指出，國際原物料價格持續攀揚，之前原本還可靠新台幣升值做為緩衝、抵銷部分漲幅，但新台幣4月升值3.37%、5月升值幅度縮減至0.94%，使得原本匯率的緩衝效果也淡化，廠商必須直接面對國際原物料價格上漲的壓力。

梅家瑗表示，如果這次國際原物料價格上漲的情形只是短期因素，以國內目前物價長期平穩的環境來看，相信大部分廠商會選擇吸收，但若成為延續性狀況，當然對於廠商營運會產生調價的壓力，目前仍要持續關注國際原料價格變動的情勢，才能了解對台灣的影響。（編輯：趙蔚蘭）1070605

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