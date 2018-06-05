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竹園超高壓變電所啟用 新竹供電更穩定

發稿時間：2018/06/05 20:01

最新更新：2018/06/05 21:31

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台電公司5日舉辦竹園超高壓變電所及部分高壓輸電線路竣工啟用典禮，竹園超高壓變電所占地面積4.74公頃，未來將就近供應新竹科學園區內高科技廠房用電，並在必要時供應新竹縣市地區用電。（台電提供）中央社記者廖禹揚傳真　107年6月5日台電公司5日舉辦竹園超高壓變電所及部分高壓輸電線路竣工啟用典禮，竹園超高壓變電所占地面積4.74公頃，未來將就近供應新竹科學園區內高科技廠房用電，並在必要時供應新竹縣市地區用電。（台電提供）中央社記者廖禹揚傳真　107年6月5日

（中央社記者廖禹揚台北5日電）台電竹園超高壓變電所今天正式竣工啟用，將與峨嵋超高壓變電所共同穩定新竹地區供電，且竹園超高壓變電所位於新竹科學園區內，可望帶動投資意願，促進當地經濟發展。

台電今天發布新聞稿表示，位於新竹科學園區內的竹園超高壓變電所正式啟用，包括週邊線路、土木、機電等工程，總投資額達新台幣88億元，裝置容量為2000MVA（百萬伏安），共設有345kV新建輸電線路4回線合計24.6回線公里，161kV新建輸電線路14回線合計21.7回線公里，除就近供應新竹科學園區內各大高科技廠房用電之外，必要時可與峨眉超高壓變電所相互融通供應新竹縣市地區用電。

台電指出，新竹科學園區內核准廠商家數已逾520家以上，為提高園區內及新竹縣市供電穩定，台電經過12年與在地溝通與興建，終於完成此項建設。

竹園超高壓變電所占地面積4.74公頃，台電指出，變電所內電力設備採全屋內式設計，並使用全球目前最先進的氣體絕緣開關設備，確保人員免於觸電危險；兩棟變電所大樓建築及結構也採綠建築及耐震設計，並分別取得標章。

台電表示，竹園超高壓變電所完工送電後，可充分滿足各項用電需求，並與峨嵋超高壓變電所相互融通，優化輸電線路、提高電網強韌性、增加供電容量，可望帶動國內投資意願、提高就業機會，促進當地經濟發展。（編輯：張均懋）1070605

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