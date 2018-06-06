/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Kate Spade川金會彭佳慧會考
>rss

美股創高激勵 台股短線走勢有撐

發稿時間：2018/06/06 08:02

最新更新：2018/06/06 08:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）美股那斯達克指數再創新高，台股5日小跌守住11100點整數關卡。法人表示，台股各期均線呈現多頭排列，短期回檔有限。

美股道瓊工業指數收盤小跌，那斯達克指數在科技股和可選擇消費品部門拉抬下，連續第2天創新高。

道瓊工業指數小跌13.71點或0.06%，以24799.98點作收。標準普爾指數小漲1.93點或0.07%，收在2748.8點。那斯達克指數上揚31.40點或0.41%，收7637.86點。

台股加權股價指數5日終場守住11100點整數關卡，下跌9.39點、跌幅0.08%、收在11100.11點、成交值新台幣1618.29億元。

三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超30.93億元。

法人表示，台股日KD技術指標開口向上，各期均線呈現多頭排列，台股短期回檔有限。

台積電董事長張忠謀5日退休，董事會推舉總經理暨共同執行長劉德音擔任董事長，另一總經理暨共同執行長魏哲家擔任總裁及副董事長，台積電後張忠謀時代來臨。

國巨董事長陳泰銘5日表示，被動元件供需缺口，恐到2019年仍無解，他認為漲價是供需短期現象，長期要看基本面，未來不排除陸續會有合作案。

股王大立光5月營收新台幣43.19億元，月增24%，優於市場預期，年增15%，年營收成長率轉正。大立光表示，由於5月營收成長幅度較大，預估6月將與5月持平表現。（編輯：楊凱翔）1070606

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP