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鴻海沾光FII掛牌 權證參與有2秘訣

發稿時間：2018/06/06 08:46

最新更新：2018/06/06 08:46

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（中央社記者田裕斌台北6日電）鴻海旗下富士康工業互聯網(FII)預計8日在上海證券交易所掛牌，雖然市場看法多空不一，但券商建議，若要投資權證投資短期事件影響，有2秘訣可以遵循。

統一證券表示，大事件發生前夕是權證最佳布局的時間點，權證的槓桿基本就有3至5倍，且最多的損失就是當初投入的金額，因此若看好FII掛牌的利多能為鴻海的股價帶來短期的爆發力，不妨投資權證以小搏大。

統一證建議，若對於事件解讀是短期利多，可以買進短天期、價平至價外10%的權證，在2至3天內就獲利出場，既可以滿足快進快出的投資習慣，又可以獲得期望中的槓桿，若走勢不如預期，快刀斬亂麻停損出場，因短天期時間價值較低，損失相對有限。

若是認為利多發酵是在事件發生後，看好將出現緩漲的波段行情，就應該選擇200天以上的長天期權證，價外5%至價內5%為首選，統一證分析，200天以上的長天期權證，每天時間價值減損幅度小，可減輕等待波段行情期間時間價值流失的壓力，加上價內外5%這區間的權證，與現股連動最敏銳，就算現股漲幅不多，權證也會有所反應，不會陷入「現股漲，權證沒漲」的窘境。

統一證指出，若離事件發生尚有數個交易日，可考慮分批進場，先別將欲投資的金額一次到位，而是依期間現股的漲跌狀況調整布局，讓自己的投資的部位在事件發生前，有更多的彈性調整空間，作最有效率的利用。（編輯：楊凱翔）1070606

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