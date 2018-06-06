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鴻海威州設廠土地 通過徵收第一步

發稿時間：2018/06/06 09:56

最新更新：2018/06/06 09:56

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（中央社威斯康辛州蒙特普萊森村5日綜合外電報導）鴻海集團在美設廠計畫有新進展，廠址所在地蒙特普萊森村當局，將一處上千公頃農地和數十棟房屋定義為「發展衰退區」，政府得以徵收作為鴻海集團廠區基地。

「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee Journal Sentinel）報導，蒙特普萊森村委會4日將這片土地宣告為發展衰退區。根據州法，倘若一處地產以開放性土地為主，或者有礙社區的成長發展，得以被宣告發展衰退區。

美聯社報導，多數屋主已同意出售房產，或將面臨被政府徵收，但有10多名地產擁有人今年一月提起聯邦訴訟，主張地方政府動用強制徵收行為違憲。他們也表示，政府徵收的價格過低。這片土地包括一塊面積約1133公頃的農地。

村主委戴葛羅特（David DeGroot）在聲明中表示：「今晚通過的重建計畫，顯示鴻海集團規模100億美元、面積達2200平方英尺先進製造園區計畫有新進展。」

這次唯一投下反對票的村委費斯特（Gary Feest）表示，這次的表決感覺像是村委利用技術細則，推動地方利益。他不認同這種作法。

費斯特說：「大家一想到『發展衰退區』一定會聯想那些地產有什麼問題。但這些地產沒有任何問題，都是很不錯的地產。」

共和黨籍威斯康辛州長華克（Scott Walker）和他的支持者表示，這項設廠計畫將帶來數以千計薪資優渥的就業機會。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1070606

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