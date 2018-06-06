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桃園率團在印度辦說明會 向班加羅爾軟體業招商

發稿時間：2018/06/06 10:06

最新更新：2018/06/06 11:25

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桃園市招商團，5日在印度矽谷班加羅爾舉行招商說明會，共有近60名印商代表參加，聽取招商團說明桃園的投資環境與優勢。（桃園市府提供）中央社記者康世人新德里傳真 107年6月6日桃園市招商團，5日在印度矽谷班加羅爾舉行招商說明會，共有近60名印商代表參加，聽取招商團說明桃園的投資環境與優勢。（桃園市府提供）中央社記者康世人新德里傳真 107年6月6日

（中央社記者康世人新德里6日專電）為落實新南向政策，吸引國際軟體業者前往桃園投資，桃園市政府副秘書長陳靜航率團5日在印度班加羅爾舉行招商說明會，向印度業者說明桃園投資環境與優勢。

桃園市府這場在有印度矽谷之稱的班加羅爾舉辦的招商說明會，共有EXA Thermometrics India、印度國家航空實驗室（National Aerospace Laboratories）等52家印度業者、近60位企業代表與會，十分踴躍。

桃園市政府指出，多家印度業者都表達到桃園投資的意願，還有貴賓稱讚台灣的投資環境優越，認為印度除了現行「東進」（Act East）政策，更應有「望台」（Look at Taiwan）政策。

陳靜航表示，印度總理莫迪2014年上任後，積極推動「數位印度」、「智慧城市」等重大計畫，且致力改善基礎設施、提升經商便利度、鬆綁投資法規限制、力推稅制改革等，與桃園市目前積極推動的「亞洲．矽谷」、「桃園航空城」等重大計畫，皆聚焦在智慧城市應用系統發展。

他說，桃園市府期盼借重印度軟體產業優勢，與桃園市硬體製造能量互補。

此外，陳靜航指出，鼓勵印度新創科技事業在桃園設立研發中心，也是招商說明會中雙方交流的重點。

陳靜航所率招商團，包括桃園市經濟發展局、勞動局、法務局、資訊科技局等多個單位首長及桃園市工商發展投資策進會、桃園航空城等代表，並透過中華民國對外貿易發展協會安排，拜訪印度最大軟體業者Infosys等企業，直接向這些印度知名軟體業者招商。

此外，桃園市招商團還拜會管理印度最大資訊科技科學園區之一的電子城市工業協會（ELCIA）等多個產業協會及印度卡納塔卡省相關政府機構，洽談招商、投資合作，成果豐富。（編輯：陳俊碩）1070606

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