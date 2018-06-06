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裕民每股現金股利1.2元 徐旭東：穩中求好

發稿時間：2018/06/06 10:26

最新更新：2018/06/06 10:26

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（中央社記者韋樞台北6日電）遠東集團旗下首場股東常會今早由裕民航運(2606)打頭陣，會中通過去年財報，每股配發現金股利新台幣1.2元。董事長徐旭東表示，裕民去年創下不錯業績，今後營運將在穩中求好。

裕民航運去年合併營收新台幣85.01億元，稅後盈餘9.99億元，每股稅後盈餘(EPS) 1.18元，會中表決通過每股配發現金股利1.2元。

徐旭東表示，裕民在去年上半年全球景氣沒有太好的情形下，完成不錯的業績，全球景氣目前正逐步恢復，可以看出今後經營相當穩定的向上走，並在穩中求好。

徐旭東指出，去年鐵礦砂及煤礦海運貿易量分別為14.77億公噸及12.03億公噸，年增約4.69%，中國大陸仍為全球最大的原物料買家，占舉足輕重地位。去年，中國大陸鋼鐵生產量為8.48億公噸，鐵礦砂的需求強勁，全年進口10.57億公噸的鐵礦砂，創下歷史新高。

裕民航運掌握中國大陸對鐵礦砂和煤炭的需求，徐旭東說，因應海上環保措施，未來涉及排氣、用油和綠色指數，今年新訂兩艘32.5萬噸的鐵礦砂貨輪，足足有5個足球場大，預計2020年交船，這兩艘船是油和天然氣雙燃料船，負責將鐵礦砂從巴西運往中國大陸，未來會成為穩定的營收來源之一。（編輯：李信寬）1070606

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