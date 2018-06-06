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被動元件強 台股盤中攻4個月波段高

發稿時間：2018/06/06 10:43

最新更新：2018/06/06 10:43

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）被動元件強勢表態，OTC指數創4年高點，台股走堅盤中創4個月波段高。法人表示，台股短線量能若繼續增溫，加上高科技電子股持續領軍，台股可望緩步墊高。

台股盤中走勢堅挺，最高來到11166點，創4個月來波段高點，電子股穩健向上，被動元件強勢表態，OTC櫃買指數創近4年來高點。

到10點35分，台股加權指數來到11160.25點，上漲60.14點，漲幅0.54%，成交值新台幣848.21億元。電子股盤中漲0.8%，金融股漲0.3%。

主要電子權值股台積電盤中來到228.5元，小跌0.2%，鴻海來到88.6元，漲0.5%，股王大立光來到4615元，漲3.7%。聯發科來到331元，漲1.8%。日月光投控來到77.6元，漲1%。

被動元件國巨盤中一度攻上漲停1125元，再創歷史新高價，華新科攻上漲停390.5元。禾伸堂盤中鎖住漲停219元。奇力新來到178.5元，大漲7.8%。

金控股國泰金、富邦金、中信金在平盤附近整理。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股盤中朝向前波段高點11270點邁進，OTC櫃買指數走堅創高，預估今天量能在1800億元左右。

簡伯儀表示，新台幣兌美元匯率升值，代表外資回籠，台股短線量能若繼續增溫，加上高科技電子股持續領軍，台股可望緩步墊高。（編輯：楊凱翔）1070606

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