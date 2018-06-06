/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Kate Spade川金會彭佳慧會考
>rss

美國商會：再生能源轉型過快將造成成本壓力

發稿時間：2018/06/06 11:00

最新更新：2018/06/06 11:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘姿羽台北6日電）台北市美國商會今天發表2018台灣白皮書，特別指出希望政府確保電力供應穩定且具有成本競爭力，直指雖然贊同再生能源，但若轉型過快，會大幅提升能源的成本壓力。

台北市美國商會指出，台灣政府朝向2025年非核家園的目標努力，並希望同時做到大幅減碳，然而若要現在與未來的製造業投資者有信心在台灣實現重大投資案，政府必須提供詳細的能源政策發展計畫，確保各種突發事件發生時，有完善配套可因應。

台北市美國商會能源委員會認為，台灣正進入一個能源供應成本與可靠性逐漸出現不確定性的時期，委員會雖然支持風力與太陽能等再生能源開發，但從其他市場發展的經驗指出，過快轉型採用大量再生能源，會大幅提升能源的成本壓力，這不只是產業用電大戶關注的課題，也會對台灣吸引國內或國外製造業投資產生負面影響。

能源委員會建議，台灣政府在2025年前的能源轉型期間，以及之後的零核能方案實施期間，必須制定緊急應變計畫，如保留特定核能電廠作為備用發電方案，以因應不可預測、難以克服的轉型阻礙，或是國安緊急事件。

此外，能源委員會理解政府施政必須考量民意，但也指出，政府執行計畫時，即使肯定會出現抗議或反對意見，態度也得堅定，要嚴肅看待反對意見與抗議活動；不過也要迅速採取行動，以免拖延原有計畫時程。

能源委員會表示，不穩定或要價過高的供電，不只危害或限制工業能源使用者的製造活動，更影響台灣的經濟發展，期待政府可以努力確保台灣有持續、充足、價格穩定且具有競爭力的電力供應，打造良好的生產與投資環境。（編輯：蘇志宗）1070606

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP