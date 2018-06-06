美國商會：再生能源轉型過快將造成成本壓力

（中央社記者潘姿羽台北6日電）台北市美國商會今天發表2018台灣白皮書，特別指出希望政府確保電力供應穩定且具有成本競爭力，直指雖然贊同再生能源，但若轉型過快，會大幅提升能源的成本壓力。



台北市美國商會指出，台灣政府朝向2025年非核家園的目標努力，並希望同時做到大幅減碳，然而若要現在與未來的製造業投資者有信心在台灣實現重大投資案，政府必須提供詳細的能源政策發展計畫，確保各種突發事件發生時，有完善配套可因應。



台北市美國商會能源委員會認為，台灣正進入一個能源供應成本與可靠性逐漸出現不確定性的時期，委員會雖然支持風力與太陽能等再生能源開發，但從其他市場發展的經驗指出，過快轉型採用大量再生能源，會大幅提升能源的成本壓力，這不只是產業用電大戶關注的課題，也會對台灣吸引國內或國外製造業投資產生負面影響。



能源委員會建議，台灣政府在2025年前的能源轉型期間，以及之後的零核能方案實施期間，必須制定緊急應變計畫，如保留特定核能電廠作為備用發電方案，以因應不可預測、難以克服的轉型阻礙，或是國安緊急事件。



此外，能源委員會理解政府施政必須考量民意，但也指出，政府執行計畫時，即使肯定會出現抗議或反對意見，態度也得堅定，要嚴肅看待反對意見與抗議活動；不過也要迅速採取行動，以免拖延原有計畫時程。



能源委員會表示，不穩定或要價過高的供電，不只危害或限制工業能源使用者的製造活動，更影響台灣的經濟發展，期待政府可以努力確保台灣有持續、充足、價格穩定且具有競爭力的電力供應，打造良好的生產與投資環境。（編輯：蘇志宗）1070606