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關務署：遭運出郵包全數運回 無毒品反應

發稿時間：2018/06/06 11:36

最新更新：2018/06/06 12:25

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關務署6日表示，遠雄貨棧將進口自中國的郵包遭運出再運進，但郵包無毒品反應，運回的重量未變。圖為桃園機場遠雄航空自由貿易港區。（中央社檔案照片）關務署6日表示，遠雄貨棧將進口自中國的郵包遭運出再運進，但郵包無毒品反應，運回的重量未變。圖為桃園機場遠雄航空自由貿易港區。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北6日電）媒體報導600件來自中國的郵包在貨棧遭運出，運回時僅剩下100件，疑似藏毒並流入國內。對此關務署澄清，郵包經X光、緝毒犬查驗，無毒品反應，並對遠雄貨棧處停業2個月處分。

自由時報今天報導，5月7日由基隆港海運進口來自中國的600件郵包，擬透過空運再出口美國時，整個貨櫃被搬走，4小時後才運回，且裡面郵包只剩下100件，研判是毒品走私，並已流入國內。

對此，關務署今天召開記者會澄清，指出確實有郵包遭運出再運進的情況，但運出再運回中間僅有1小時2分鐘，並未如媒體報導所稱，運出後4小時才運回。關務署副署長謝鈴媛說，根據海關資料，郵包運出後運回的重量未變，媒體報導原本有600件郵包，運回變成100件的說法，絕非事實。

謝鈴媛表示，這批郵包原本是透過海運從中國進口，再轉由空運出口美國安克拉治與洛杉磯，中間遭遠雄貨棧將郵包運出再運回，過程被海巡署基隆機動查緝隊發現可疑通報台北關，目前台北關已將本案移送檢調處理。

不過，中央社記者提問，這批郵包目前已全數空運出口美國，如何得知其內容物是否藏有毒品？謝鈴媛回應，該批郵包出口前經過X光機查驗與緝毒犬嗅聞，都未發現毒品反應，至於郵包內容物是什麼，則交由檢調追查。記者進一步追問這批郵包貨主，謝鈴媛則表示，這批進口自中國的郵包貨主很多，並非源自同一貨主。

至於做出不法移動的遠雄貨棧，謝鈴媛表示，關務署已對其處以停止進儲、轉運貨物作業2個月處分。（編輯：蘇志宗）1070606

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