戴勝益提退休2不2要 不過戶不跟兒女住

（中央社記者江明晏台北6日電）王品集團創辦人戴勝益建議退休人士，除了要運動外，不要跟兒女同住、不動產不要過戶，要先交待好遺囑，趁沒有「老番顛」時就公布。



益品書屋今天舉辦「樂齡第三人生」啟動記者會，王品益品書屋創辦人戴勝益今天以退休人士的身份提供建議。



他說，首先要養成運動習慣，每天都要運動到流汗為止，他身體力行，至今已27年沒感冒，認為永遠都保持運動習慣，就可以預防感冒發生。



戴勝益過去在王品鼓勵員工每天要走1萬步、登百岳，目前戴勝益已經登了60幾座，更努力騎單車、40歲又學會游泳。登百岳也讓他感覺坐飛機10幾個小時，「思考2、3個問題，一瞬間就到了」。



第二，他建議退休後，「一定要自己住，不要跟兒女住」，要讓兒女孝順，也是要有點技巧。



第三、他說，不動產不要過戶，等到死掉後再過戶，有些人怕20%遺產稅，但就當作對社會的貢獻，建議老人還是要有不動產握在手上。



20歲到40歲是職業階段，40歲到60歲是事業階段，60歲以後是志業階段，把錢存夠了才能把志業做的「淋漓盡致」。



第四、戴勝益更表示，去年3月5日就交待好遺囑，要趁現在沒有「老番顛」時就公布，如果和老婆都走了，就依照民法規定分配，遺產兒子、女兒都各半。



他也提到，益品書屋的工讀生時薪是新台幣170元，高於政府規定，他也期許自己要當個「有良知的老闆」，希望讓台灣薪資水準「超韓趕日」。（編輯：黃國倫）1070606