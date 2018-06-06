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特斯拉Model 3產量有望達標 馬斯克續兼董事長

發稿時間：2018/06/06 12:48

最新更新：2018/06/06 12:48

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（中央社舊金山5日綜合外電報導）美國電動車製造商特斯拉（Tesla）執行長兼董事長馬斯克（Elon Musk）今天表示，生產線現在有能力每週生產3500輛，因此，6月底前達到每週生產5000輛的目標「相當有可能」。

路透社報導，馬斯克在加州山景市的年度股東大會上表示：「這幾個月是我經歷過，最痛苦的煉獄般日子，但我認為我們可以達標。」

特斯拉股東在大會上讓3名董事連任，並投票反對一項意圖拔掉馬斯克董事長職務的提案。特斯拉股價盤後聞訊上漲1%。

特斯拉Model 3擴產過程並不順利，而擴產順利與否攸關公司長期獲利能力。特斯拉4月時表示，公司每週產量2270輛，距離6月底前達到每月5000輛的目標，還不到一半。

然而，巴克萊集團（Barclays）分析師強生（Brian Johnson）3月對投資人提出警告表示，Model 3產量的短暫「爆發力」難以持續。

馬斯克上月在財報電話會議上，打斷分析師提出關於財報的問題，批評這些是「無聊的愚蠢問題」。特斯拉股價應聲重挫7%，市值也在一天之內蒸發掉20億美元（約新台幣599億元）。

馬斯克重申公司沒有要再發行債券或股票募資的計畫，但他未透露是在哪段時間內。馬斯克表示，他預期特斯拉將在第3和第4季出現淨利或正現金流。

法新社報導，特斯拉今天也向股東透露將和中國合作，在上海生產電動車和電池組。

特斯拉全球銷售主管任宇翔（Robin Ren）今天在年度股東會上，透露公司計劃興建第2座超級電池工廠（Gigafactory）的地點。

任宇翔說：「我們很高興美國以外的首座超級電池工廠將落腳中國，尤其是在上海。」

他表示，和中國政府官員的討論「相當不錯」，關於上海廠的更多細節將在「近期」公布。

馬斯克說，對特斯拉來說，生產平價電動車「至少每一洲要有地區生產線，這點很重要」。

馬斯克表示，特斯拉希望在年底前確定歐洲超級電池工廠的地點，並將在全球興建10到12座廠。（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1070606

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