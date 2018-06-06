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亞股漲多跌少 美中貿易會談傳進展激勵

發稿時間：2018/06/06 12:53

最新更新：2018/06/06 12:53

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（中央社香港6日綜合外電報導）亞洲股市今天漲多跌少，主要因市場投資人觀望即將舉行的七大工業國集團（G7）高峰會。此外，媒體報導美中貿易會談有所進展，也對亞股帶來一些支撐。

市場對全球最大經濟體美國經濟的樂觀心理，有助緩和投資人對地緣政治疑慮，亞股近日來區域內的漲勢延續。

美國以科技股為主的那斯達克指數再創新高，但目前市場焦點放在即將在加拿大魁北克召開的G7峰會，在美國總統川普對加拿大、墨西哥和歐洲聯盟加徵鋼鋁關稅下，貿易將成為峰會的主要議題。

華府盟友譴責美國這項舉動，墨西哥昨天宣布對美國豬肉、波本威士忌等產品課徵關稅。墨西哥正在和加拿大及美國重新磋商行之有年的北美自由貿易協定（NAFTA）。

然而，彭博披露中國本週談判提出擴大採購美國商品的方案，而華府將放寬中國電信鉅子中興通訊向美國供應商的採購限制。

AxiTrader首席市場策略師麥肯納（Greg McKenna）說：「總統預料將和他的顧問討論這些提案。聽起來像真的，因為中國之前曾表示，倘若美國加徵關稅，雙方談判達成的所有經貿成果將都將歸零。他們是紅蘿蔔和棍子並用。」

日股日經指數最新報漲0.15%；東證指數最新報漲0.21%；港股恆生指數報漲0.45%；滬深300指數報挫0.01%；澳洲股市報漲0.42%；紐西蘭股市報漲0.25%。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1070606

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