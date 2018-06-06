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生技中心攜MassChallenge 合作接軌國際

發稿時間：2018/06/06 13:24

最新更新：2018/06/06 13:24

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）財團法人生物技術開發中心與全球最大的新創事業加速器MassChallenge簽署合作備忘錄，協助台灣數位健康科技新創鏈結全球創業社群，加速台灣生醫新創接軌全球創業生態系。

生技中心執行長吳忠勳表示，MassChallenge為目前全球最大的非營利創業加速器，於2010年因應全球金融風暴經濟蕭條與失業問題所創立，當初成立主要宗旨即為扶植具有重要社會影響力或發展潛力的早期新創事業，透過MassChallenge所建立的全球加速器網路，提供全球新創事業所需的創業資源及育成輔導。

MassChallenge創辦人、MIT史隆管理學院校友及資深創投業者約翰．哈桑(John Harthorne)指出，MassChallenge過去在短短8年期間，公司的創業加速器競賽計畫成功復興了波士頓城市和麻州的創業環境，更催化全球創新創業生態系的成長。如今在麻州政府、波士頓市政府、以及產學界領袖的攜手努力下，MassChallenge在2016年最新啟動的數位健康計畫，將再一次翻轉全球的醫療體系。

吳忠勳指出，生技中心除了身為研究型法人本身必須具備的藥物研發核心能量，同時肩負帶動台灣生醫產業發展、推動藥品商品化的重要產業發展任務，今年已全面進駐國家生技研究園區，協助發展南港新藥開發聚落，期待未來與MassChallenge共同攜手，透過MassChallenge的全球創新創業平台，積極幫助台灣的生醫新創站上世界舞台，讓全球投資人和生醫大廠看見台灣新創生技公司的創新能量與科技實力。

吳忠勳表示，生技中心經營南港生技育成中心已累積10多年的專業及經驗，提供新創生技公司多元化的育成加值服務，歷年培育的新創公司達70家以上，且持續整合更多資源及輔導模式，以讓育成速度加快。（編輯：楊凱翔）1070606

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