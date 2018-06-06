監委要查核四設備採購 台電：尚未收到通知

（中央社記者廖禹揚台北6日電）核四燃料棒7月將外運，相關採購維護議題再成外界關注焦點，監察委員田秋堇表示要立案調查核四採購問題，台電今天表示，目前尚未收到監察院通知，但若成案，一定會配合說明。



在政府非核家園目標下，核四封存以不啟封、不運轉為原則，開始辦理資產處理工作，燃料棒預計在7月運回原廠，尋求國外買主。而針對核四1號機移用2號機設備，以及採購驗收流程問題，監察委員田秋堇5日表示要立案調查。



台電表示，核四1號機在民國96年開始試運轉測試，102年4月開始進行安檢，103年7月底完成安檢，加上多次停建復建，長時間使用下，設備零組件或耗材多少有損耗或故障，屬於合理狀況。若故障可歸因於廠商，且在保固期限內的部分，台電表示都以按照設備採購合約的保固條款要求廠商負責。



對於驗收不實的質疑，台電表示，設備運抵現場時的品項、數量、外觀等點收，只是驗收的一部份，多數機電設備必須在實際裝置運作後才能確定是否有問題，因此後續測試工作也是驗收工作的一環，測試中出現故障並不代表驗收不實。



至於移用2號機組件，台電說明，由於2號機測試時程較晚，當時並未運轉，因此基於實務需要，暫時移用2號機相同組件，也訂定相關程序書，並完整保存移用清單，作為品質紀錄嚴格管控。



對於監察委員表示要立案調查，台電表示，目前雖尚未收到正式通知，但若調查正式啟動，一定會配合說明，也相信監委的調查報告出爐後，內容自有公斷。



田秋堇5日表示，核四廠自2001年發生採購問題，且1號機因設備故障，自2010年陸續移用2號機197項設備，這些問題都未解決，她將調查採購與驗收流程是否失當，維護核安。（編輯：李淑華）1070606