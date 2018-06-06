陽明海運：澳洲落海貨櫃開始打撈 降低生態影響

（中央社記者韋樞台北6日電）陽明海運發明輪澳洲時間1日凌晨遭不規則湧浪衝擊，有83個貨櫃落海，發明輪已於今天上午靠泊雪梨港，陽明海運已委請當地清潔公司沿海打撈貨櫃和漂流物，以降低環境的影響。



陽明海運發明輪（YM Efficiency）於澳洲時間1日凌晨在雪梨港外海遭不規則湧浪沖擊，造成共83個貨櫃落海、26個貨櫃倒塌變形的海事意外。陽明海運與當地辦公室、碼頭業者及保險業者等緊急協調後，發明輪已於今天上午9時靠泊雪梨港DP World碼頭裝卸貨櫃，並針對受損貨櫃進行後續處理維修與船舶檢查等事宜。



陽明海運表示，落海的83個貨櫃中確認無危險品及海洋汙染物，陽明海運也自2日起委請當地清潔公司開始打撈落海貨櫃及清除漂流物，並調派直升機沿海搜尋，清除區域自澳洲紐卡索（Newcastle）起南至斷灣（Broken Bay），北經鯊魚島（Shark Island）並沿新南威爾斯（New South Wales）中北部海岸等地大範圍搜索清理落海的漂流物品。



同時，當地清潔業者也加強監控、巡視民眾較容易接近的沿岸區域，如發現漂流物會立即清理，把對海洋生態與環境的影響降至最低。（編輯：蘇志宗）1070606