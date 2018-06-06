朱坤塗家族取得天然氣經營權未申報 罰540萬

（中央社記者蔡怡杼台北6日電）公平會今天表示，朱坤塗家族關係企業與關係人在取得欣雄天然氣等5家公用天然氣事業持股及經營權過程未依規定事先申報，共開罰新台幣540萬元。



公平交易委員會表示，公用天然氣事業是以導管供應家庭、商業及服務業等用戶，目前國內有25家分區獨占公用天然氣事業，供應「民生天然氣」與「非民生天然氣」二項不同商品。



公平會指出，公用天然氣事業屬壟斷事業，公平會接獲檢舉，朱坤塗家族在取得欣雄天然氣總經理一職後，逐步取得欣雄、欣南、欣林、欣彰、裕苗等5家公用天然氣事業經營權，朱家取得這些事業持股或經營權過程，疑涉及違反公平交易法規範。



朱坤塗被稱為天然氣經營之神，現為上櫃公司欣雄天然氣的董事長。欣雄今年第1季稅前盈餘為9519萬元，較去年同期的4644萬元倍增，每股盈餘0.5元。



公平會表示，朱坤塗家族的轉投資公司及關係自然人，包含興泰投資、坤泰投資、坤山建設、大坤投資、寶泰投資、寶坤實業、惠普投資、和通投資等事業，而朱坤塗家族透過這些事業持有或取得欣雄等5家公用天然氣事業股份或擔任董監事席次。



公平交易委員會今天委員會議通過，朱坤塗家族關係企業與關係人在取得欣雄天然氣、欣南天然氣、欣林天然氣、欣彰天然氣、裕苗天然氣等5家公用天然氣事業持股及經營權的過程，未依公平交易法相關規定於事前向公平會申報結合，公平會依公平交易法第39條規定，處相關事業20萬元至90萬元不等罰鍰，合計共罰540萬元。（編輯：鄭雪文）1070606