杜特蒂訪南韓 帶回48億美元承諾投資

（中央社記者林行健馬尼拉6日專電）菲律賓總統杜特蒂出訪南韓，隨行商業代表團與韓方簽署了將近50億美元的承諾投資及擴大營運意願的協議，預料可創造5萬多個就業機會。



菲律賓貿工部今天發布新聞稿指出，菲韓逾400名商界人士5日在首爾出席商業午餐暨論壇，雙方簽署了22道商業協議，包括6道合作備忘錄以及16份意願書。



這些協儀價值48億美元。



杜特蒂（Rodrigo Duterte）3日至5日對南韓進行了官方訪問。



貿工部表示，在承諾投資方面，韓商有意對菲國汽車、公共交通工具現代化、液化石油氣、火力發電、工程、建築、海上離岸服務（sea offshore service）、食品以及水產養殖等產業作投資。



在擴大營運意願方面，雙方的商業協議涵蓋發電基礎設施、工程暨建築、太陽能發電、電動車營運、風力發電廠、挖泥暨港口重建、淡水鰻養殖以及房地產發展等領域。



與菲商簽約的大型韓國公司包括：現代汽車、SK集團和浦項鋼鐵等。



除了這22道商業協議之外，菲律賓政府與南韓政府也簽署了5道合作協議，範圍廣及農業、交通、科技、貿易與經濟，此外還有一份貸款協議。



杜特蒂希望這些承諾及意願可以化為實際投資，他在致詞時也向韓商保證：「在菲國健全的政策以及具競爭力的商業環境之下，你們的投資將會得到保障，且有很大的獲利潛力。」（編輯：高照芬）1070606