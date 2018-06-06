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宏達電5月營收回溫 連4個月不滿30億

發稿時間：2018/06/06 16:54

最新更新：2018/06/06 16:54

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（中央社記者江明晏台北6日電）宏達電5月營收較4月回溫，月增約16%，至24.5億元，但由於旗艦機 U12+拉貨時間估落在6月，今年月營收已連4個月出現「2」字頭，今年累計至5月營收規模較去年下滑約4成。

宏達電今天公布5月自結合併營收24.5億元，月增約16%，年減46.03%，累計1至5月自結合併營收133.3億元，年減43.92%。

宏達電4月營收急凍，是自2004年8月營收20.45億元以後的新低水平，5月營收回溫，但今年月營收已連4個月出現「2」字頭。

宏達電今年5月23日發表年度旗艦機U12+，主打4鏡頭，有更強的人機介面，預估大量出貨時間落在6月，5月尚無顯著貢獻營收。

智慧機市場競爭，宏達電不打機海戰術，今年推出機款減少。宏達電營收規模明顯較過去下滑，累計1至5月自結合併營收133.3億元，年減43.92%。

另外，宏達電首季靠Google銀彈挹注業外進帳，每股大賺25.7元，終結連11季虧損，市場認為宏達電今年轉盈有譜。

同時，宏達電董事長王雪紅表示，和Google的協議為HTC新未來奠定穩固基礎，使HTC能持續投資長期成長機會的VR、AR、AI、IoT、5G和區塊鏈等。（編輯：李信寬）1070606

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