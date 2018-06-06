中軟打造智慧創新基地 年底正式啟用

（中央社記者廖禹揚台北6日電）經濟部開發台中軟體園區，瞄準資通訊、文創、電商、雲端及數位內容等5大重點產業，目標打造中部智慧創新基地，目前已有141家廠商投資約新台幣124.7億元，估年底前竣工啟用。



經濟部加工出口區管理處處長黃文谷指出，中部是精密機械大本營，經濟部在民國100年接受台中市電腦商業同業公會建議，決定設立中部軟體專區，加工處開發的中軟園區，就是希望從軟體角度給予機械大廠協助。



中軟園區占地4.96公頃，已全數出租，引進大買家及佑順2家開發商，及鼎新集團與網銀國際2家租地自建廠商。其中鼎新集團做為系統整合商，將成為園區內智慧應用服務創新的領導廠商，加工處也促成與東海大學合作，攜手區內資通訊廠商推動數位創新學院、智慧體驗服務與智慧機械創新等工作。



網銀國際則是以電競為主，黃文谷表示，除了資通訊人才外，電競產業也相當需要美工人才，加工處後續也會有協助培育、媒合人才的相關措施。



除聚焦發展智慧應用外，中軟也不忘與人文結合，以大買家公司開發B區為中心，發展文創產業，發展主軸包括體驗式美學行銷、國際藝術策展、藝術文創商鋪等。



為加速廠商投資與爭取法人進駐，加工處與台中市政府、東海大學、逢甲大學、台中市電腦公會、園區開發商聯手組成「促進投資工作小組」，協助排除投資障礙；台中電腦公會也駐區提供服務，並設立法人駐區辦公室，就近提供區內廠商資源。



根據加工處資料，目前投資廠商已有141家，其中數位內容相關廠商占比44%最高，資通訊占21%次之，文創與電商業者各占14%，雲端業者占7%，由2家開發商承攬區塊目前未租售出的辦公室面積僅剩5000坪。



黃文谷表示，園區建設已從去年底起陸續完工，預計今年12月初可正式落成啟用。（編輯：張均懋）1070606