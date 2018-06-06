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AI理財成風潮 投信：沒你想得那麼神

發稿時間：2018/06/06 17:36

最新更新：2018/06/06 17:36

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（中央社記者田裕斌台北6日電）人工智慧(AI)理財近期成為投資新寵，雖然國內法令尚未開放，但國外已有AI投資的基金上架，投信業者表示，從實際成績來看，AI操盤的基金績效沒有外界想得那麼神。

群益投信表示，目前市場上AI基金分為投資AI的基金及由AI操盤的基金，雖然都與AI沾上邊，但概念可是大不同，目前國內投資AI的基金包括由第一金投信發行的全球機器人及自動化產業基金與Fintech金融科技基金，下半年還準備推出全球AI精準醫療基金，主要投資AI相關技術。

至於另一種AI基金則是由AI自行研判後操盤，目前以對沖基金應用較多，AIEQ指數股票型基金(ETF)則最具指標性；不過，在台灣由於法令限制，並沒有AI操盤基金可以上架銷售。

群益投信私校退撫儲金經理人吳政澤表示，根據人工智慧避險基金指數(Eurekahedge)追蹤15檔運用AI操作技術的對沖基金，回溯過去幾次資本市場大事件的表現，無論是歐債危機、美債降評、英國脫歐、美中貿易戰，由AI操盤的基金都能繳出正報酬的成績，不過，以AIEQ自去年10月18日掛牌至今的累積報酬率，比起同期S&P 500指數差距卻是高達3成。

吳政澤指出，AI操盤能透過自我學習找出投資獲利的秘訣，但股市多頭與空頭走勢迥異，一旦進入空頭循環，AI能否快速調整作法，還有待市場考驗。（編輯：鄭雪文）1070606

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