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台塑企業Q3步入旺季 估油價每桶70餘美元

發稿時間：2018/06/06 19:39

最新更新：2018/06/06 19:39

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（中央社記者韋樞台北6日電）台塑企業5月業績普遍比4月及去年同期佳，主要是原油價格上漲帶動塑化產品價格跟漲。台塑化表示，油國組織可能每天增產百萬桶，估計第3季原油價格可望維持每桶70餘美元。

5月國際油價不斷上漲，台塑化5月煉油產品的總銷售量為1773.2萬桶，比去年同期增加21.8萬桶。主要是5月原油每天煉製量53.7萬桶，較去年同期煉製量51.2萬桶多2.5萬桶。

售價方面，受惠國際原油價格高漲，5月油品平均售價比去年同期每桶大幅增加23.4美元。台塑企業的台塑、南亞、台化等塑化原料產品價格自然水漲船高，帶動5月業績表現亮麗。

台塑四寶5月合併營收紛創佳績，台塑5月營收達新台幣223.61億元，創單月歷史新高；南亞達300.47億元，首破300億元大關。四寶合計5月營收1513.09億元，月增8.3%、年增26.6%。

台塑化總經理曹明表示，國際原油價格高低起伏，月前布蘭特原油期貨曾一度站上每桶80美元，影響成品油的產銷量以及替代能源的發展。

曹明指出，國際情勢多元演變，包括美國退出伊朗核子協議，且將對伊朗施以經濟制裁，同時南美有油國委內瑞拉的內亂，市場預期，伊朗原油出口減少，將會繼續推升原油價格，但外電報導美國政府向油國組織表達希望每天增產100萬桶原油的期望後，原油價格隨之走軟，目前仍不知油國組織打算何時啟動增產，但估計油價到第3季時可望維持在每桶70餘美元，成品油價格不致再大幅波動。

台塑董事長林健男表示，第3季亞洲約有13家石化廠歲修，影響乙烯產能約98萬公噸，加上第3季要為年尾耶誕節禮品生產線備貨，估計塑化原料國際市場價格不會寂寞，但第3季台塑卻有5座工廠要歲修，估計開工率約89%，低於第2季的92%，產銷量難免減少，但台塑將力求第3季營業額與第2季相同或小幅揚升。

南亞董事長吳嘉昭也估計，第2季電子廠為淡季，同時6月進行盤點，進貨和庫存意願不強，但進入下半年7月起，電子廠開始進入傳統旺季，開始需求電子材料，同時各大汽車廠努力研發電動車，非常有利南亞的銅箔基板產品，估計銅箔基板的需求甚至可以一路旺到2020年。

台化副董事長洪福源表示，國際油價上下起伏，但市場需求仍存在，所幸景氣依然熱絡；台化第2季有部分工廠定檢，第3季將有第2套芳香設備(ARO-2)50天的定檢，其他則是小型定檢，估計第3季進入塑化旺季，第3季營收將勝過第2季。（編輯：張均懋）1070606

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