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ECB下週討論QE退場 荷央行總裁籲速停購債

發稿時間：2018/06/06 21:49

最新更新：2018/06/06 21:49

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（中央社法蘭克福6日綜合外電報導）歐洲中央銀行首席經濟學家普雷特今天表示，央行14日召開政策會議時，將討論何時逐漸退出大規模收購債券措施。歐洲央行管理委員之一的荷蘭央行總裁則說，應盡速結束購債。

法新社報導，位在法蘭克福的歐洲央行（ECB）採取的所謂量化寬鬆（QE）措施，已收購超過2兆4000億歐元（約新台幣84兆元）債券。這項措施藉由將資金投入金融體系，盼刺激經濟成長和通貨膨脹上升。

普雷特（Peter Praet）今天在柏林發表演說時表示：「下週歐洲央行管理委員會將必須評估，至今進展是否足以支持我們的淨購債行動逐漸結束。」

普雷特發言後，歐元兌美元匯價在歐洲市場早盤應聲勁揚0.3%，來到1.1750美元，為2週以來最高價。

路透社報導，荷蘭中央銀行總裁諾特（Klaas Knot）今天在荷蘭國會的一場會議上對議員表示，歐元區通貨膨脹率正朝2%接近，歐洲央行沒有理由繼續施行量化寬鬆。

諾特說：「那就是為何我和大多數市場專家認為，盡快宣告購債計畫結束是合理的。」

歐洲央行下週在拉脫維亞首都里加（Riga）開會時，總裁德拉吉（Mario Draghi）或許還不會宣布量化寬鬆結束日期。但評論家表示，倘若由25名成員組成的歐洲央行管理委員會首度討論退場計畫，已是對歐元區經濟復甦投下信任票。

歐洲央行目前每月收購300億歐元的政府和企業債券，預定持續至9月底。許多觀察家預料，至年底前，購債規模將逐步縮減至零。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070606

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