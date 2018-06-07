用電大戶節電方案 經長：今年暫緩

經濟部長沈榮津（前左）7日上午在台北國際會議中心出席「第5屆台北5G國際高峰會」。中央社記者張皓安攝 107年6月7日

（中央社記者廖禹揚台北7日電）經濟部長沈榮津今天表示，經盤點至年底前的供電情勢，原針對用電大戶的節電方案今年估將暫緩實施，但仍會協助用電大戶提升設備效能及擬定緊急應變計畫等兩項工作。



因應夏季用電高峰，經濟部能源局先前預告，將要求契約容量1000瓩以上的工業用電大戶參與公用售電業提報的需量反應措施，廣徵各界意見，但業者反彈多，沈榮津今天證實，今年擬暫緩實施用電大戶節電方案。



沈榮津今天出席第5屆台北5G國際高峰會，會前受訪表示，經盤點今年至年底的供電情勢，備轉容量將近200萬瓩，備轉容量約在5%到6%，因此希望今年暫緩實施用電大戶節電方案。



沈榮津表示，今年仍會協助用電大戶做好兩項工作，一是提升設備能源使用效率，二是協助用電大戶擬定緊急應變措施。他說，緊急應變計畫是在系統電力突然供電不足，如去年815大停電或電塔倒塌等情況時，用戶設備從最外圍開始停5%，像剝洋蔥一樣分層斷電，確保核心設備不斷電、不影響生產。



由於近期跳電事故頻傳，台電表示是外力因素造成，網友懷疑是「假跳電、真缺電」，沈榮津也澄清，用電大戶節電方案已要求暫緩實施，顯示沒有限電問題，且台電新聞稿說明的跳電原因都是事實，若必要，可以到現場確認。（編輯：林淑媛）1070607