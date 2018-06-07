台股逢高震盪 盤中力守11200點關卡

（中央社記者江明晏台北7日電）美股那斯達克指數再創新高，但台股接近前波高點壓力區，市場追價力道趨緩，指數開高震盪，盤中小漲，暫守11200點整數關卡，國巨再登新天價1175元，帶動被動族群續揚。



貿易戰隱憂當前，華爾街股市沒在怕，在金融類股領漲之下，道瓊工業指數收盤勁揚，那斯達克指數更連續3個交易日創新高。



不過，台股接近今年1月前波高點11270點，指數開高震盪，暫時守住11200點大關。



約10時30分，台股加權指數來到11209.10點，上漲7.27點，成交值新台幣930.92億元。各類股族群漲跌互見，電子、金融小漲，紡織、造紙、油電族群走弱。



蘋概股三巨頭漲跌互見，台積電平盤，至230元，大立光下跌15元，至4610元，跌幅0.32%，鴻海上漲0.7元，至89.8元，上漲0.79%。



近期漲勢凌厲的被動元件族群今天部分個股持續表態，國巨早盤股價上漲50元，至1175元，再創新天價，但盤中震盪，小漲約2%。



華新科股價今天大漲，盤中至409元，上漲18.5元，成交值躍升台股第一。奇力新上漲4元，至177.5元，漲幅2.31%，大毅盤中登上漲停板130.5元、禾伸堂上漲5%。



特斯拉6日股價大漲，激勵台股特斯拉概念股強勢，電池管理線束供應商貿聯-KY今天開盤跳空大漲，攻上漲停250元，漲停價位有4000多張買單高掛，原相上漲8元，至120.5元，漲幅逾7%，和大上漲逾6%，至156元。



兆豐投顧協理黃國偉表示，台股已經來到接近前波高點11270點壓力區，市場追價意願趨緩，高檔盤整應是偏向技術性操作，但整體而言，仍看好台股往上趨勢不變，畢竟過去強勁利空如義大利政局疑慮、中美貿易戰危機都已消除。（編輯：楊玫寧）1070607