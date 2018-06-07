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台歐盟力推5G 2021年啟動第2個7年計畫

發稿時間：2018/06/07 11:56

最新更新：2018/06/07 11:56

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（中央社記者廖禹揚台北7日電）5G商轉在即，經濟部長沈榮津今天表示，除目前與歐盟共同補助的H2020（歐盟展望2020計畫）外，也正在討論2021年起的補助計畫，可望透過與國際大廠與研究機構進行策略性合作。

H2020是歐盟自2014年至2020年，為期7年的科研架構計畫，是目前全球最大的開放式創新科技合作平台，H2020預計投入經費逾700億歐元（約新台幣2.48兆元）。

5G通訊技術發展快速，3GPP（第三代行動通訊組織）今年6月將完成第15版（Release 15）的5G通訊標準制定，全球廠商也將力拚在2019年5G網路商用化，經濟部技術處5G辦公室舉辦第5屆台北5G國際高峰會，邀請國內外廠商與專家來台交流。

沈榮津致詞表示，台灣正同步進行5G研發及應用，積極開發自主端對端專網系統，並篩選市場規模與潛力應用場域，包括AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、智慧路燈等應用，引領產業轉型，發展5G創新應用服務與整體解決方案。

除由中華電信帶領國內外40多家廠商成立的5G國家隊外，政府也積極強化國際鏈結，沈榮津表示，目前與歐盟共同補助的H2020計畫有2案正在進行，經濟部4日與歐盟發展總署會議中也談及未來FP9（第9科研架構計畫，Horizon Europe），目前有初步共識，期望雙方及早對話，擬訂長期合作方案，透過國際大廠與研究機構進行策略性國際合作。FP9將自2021年起推動，與H2020同樣為期7年。

沈榮津說，台灣也積極開拓與國內產業互補的合作夥伴，並研擬提供相關試煉場域與補助計畫，歡迎國際大廠在地試煉，共同爭取未來全球5G商機。

5G國家隊目前也敲定與台北市政府合作，以正在興建中的「台北流行音樂中心」作為第一個試煉場域，預計於今年底試營運時，以台灣自主開發的5G企業專網，結合360度全景VR場內直播系統，打造擁有大寬頻、現場同步虛擬實境及多頻道切換的演唱會場地。（編輯：楊凱翔）1070607

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