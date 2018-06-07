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企業女性當家占比達36.6% 教育業最多

發稿時間：2018/06/07 12:38

最新更新：2018/06/07 12:38

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）女力崛起，企業由女性當家的情形也愈來愈普遍，據主計總處最新工商普查結果，2016年底企業負責人為女性者的占比已升至36.6%，各行業中，又以教育業占比逾5成最高。

據主計總處最新發布的2016年工業及服務業普查初步統計結果，除了可看出企業家數、營運狀況，從中也發現由女性擔任企業負責人的情形愈來愈普及。

主計總處統計指出，2016年底，企業負責人為女性者共計47.5萬家、約占36.6%，其中服務業部門由女性擔任負責人的企業占了39.5%，高於工業部門的26.0%。

主計總處官員說明，隨著社會環境愈來愈開放、女性教育程度提升，不只女性經濟自主漸成常態，甚至成為企業負責人也不在少數，可以預見，未來女性企業負責人的比重仍會持續增加。

若從行業別來看，女性負責人比重較高的前3名也都落在服務業部門，以教育業占了53.6%最高，住宿及餐飲業占了47.8%居次，其他服務業占比45.5%、排名第3。

主計總處官員說明，大專院校中，教育、文科、商管等科系的女性占比一向較高，這些學生畢業後，多半會投入與所學相關的行業，因此教育業、住宿餐飲等行業女性負責人占比較高，不是太意外的結果。

至於其他服務業，官員解釋，當中涵蓋美容美髮業、洗衣業等和民生較密切相關的行業，美髮美容確實也很常見到相當多的女性員工甚至女性負責人。

而女性負責人占比最低的行業則是運輸及倉儲業，儘管和5年前相比，占比已經增加了2.1個百分點，但直至2016年底，也只升至15.9%。（編輯：林淑媛）1070607

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