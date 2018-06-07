住展風向球 連續3個月微升

（中央社記者潘智義台北7日電）住展雜誌公布代表北台灣新建案市況的住展風向球，5月分數來到34分，較4月微增0.1分，連續3個月微幅上揚，對應燈號也連3月亮出黃藍燈。



住展雜誌企研室經理何世昌今天表示，今年來新建案市場推案量大，但成交速度不快，預料未來1、2個月市況變化不大。



何世昌解釋，雖然風向球連3個月微幅上揚，建商發現市場買氣回溫，積極推案，但成交建案仍以降價銷售者居多，買氣回溫速度並未有效跟上推案量，未來建案消化程度有待觀察。但目前新建案、中古屋都止穩，整體市況確實較去年樂觀。



他指出，北台灣5月新建案市場來人量與4月差距不大，但成交組數略增約1成，主要來自桃、竹地區貢獻。台北市雖然表現乏力，但近期豪宅銷售卻不差，原因是線上銷售中的豪宅案維持讓利姿態不變，再加上房市恐慌氣氛不再，客戶出手意願提高，因而成交狀況比去年來得好。



住展雜誌公布風向球6項統計指標中，預售屋推案量與成交組數等2項分數上揚，廣告批數、議價率與來人組數持平，僅新成屋供給量一項分數減少。



他說，5月正值房市520檔起跑的時間點，預售屋推案相當踴躍，量能衝至約新台幣700億元，單一案量達15億以上的指標案落在台北市中山、北投，以及新北市中和、土城、三重、林口，加上桃園中壢、龜山等地區。



他表示，成屋新增供給量雖較4月減少，但仍有千戶水準，其中單一案量逾15億元以上的指標案在北市大安、中正、新北市三重、桃園中壢。



他強調，今年房市傳統旺季推案雖旺，單月總推案量頻頻破千億，但廣告量依舊低迷，5月報廣告量僅約1.41萬批，僅比4月微增0.01萬批，反映出建商與代銷對景氣是否復甦的疑慮，以及銷售策略的保守與觀望。（編輯：張良知）1070607