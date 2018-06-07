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2017全球外國直接投資遽減 非洲受影響大

發稿時間：2018/06/07 13:25

最新更新：2018/06/07 13:25

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（中央社日內瓦6日綜合外電報導）聯合國機構今天公布，全球去年外國直接投資（FDI）衰退近1/4，其中以非洲國家受到衝擊最大。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）在報告中表示，美國和即將脫離歐洲聯盟（EU）的英國在2016年表現異常強勁後，2017年外國直接投資流入金額也大幅衰退。

UNCTAD的報告說：「這項衰退和其他總體經濟因素呈現強烈反差，其他總體經濟因素在2017年大幅好轉。」

UNCTAD秘書長基杜伊（Mukhisa Kituyi）在聲明中說：「FDI下滑的壓力和全球價值鏈減緩是全球決策者主要關切的疑慮，尤其是開發中國家。」

合併和收購活動減少，是外國直接投資減少的主要原因。併購活動減少是因為國際投資人的投資報酬率衰退所致。

UNCTAD說：「全球外國投資平均報酬率從2012年的8.1%，降至目前的6.7%。」

「各區域的投資報酬率下滑，其中以非洲、拉丁美洲和加勒比海地區降幅最大。」

美國和英國則雙雙返回2016年大規模企業重整和併購帶來投資激增之前的水準。

UNCTAD說，外國直接投資下滑對開發中國家造成的傷害尤其嚴重，因為這通常是他們最大的外部融資來源。

聯合國警告，世界大型經濟體間的貿易緊張倘若升高，將對未來的投資造成負面影響。（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1070607

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