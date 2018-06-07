/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： NBA陳偉殷傅達仁谷阿莫
>rss

台股上漲續守11200點關卡 國巨又登高

發稿時間：2018/06/07 14:28

最新更新：2018/06/07 14:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北7日電）台股今天指數開高震盪，盤中國巨漲停1235元，再登新天價，指數尾盤拉高漲近50點，終場收在11251.75點，接近前波高點，分析師看好台股往上趨勢不變。

貿易戰隱憂當前，華爾街股市沒在怕，在金融類股領漲之下，道瓊工業指數收盤勁揚，那斯達克指數更連續3個交易日創新高。

不過，台股接近今年1月前波高點1萬1270點，指數開高震盪，尾盤拉高，續守11200點大關之上。

台股加權股價指數今天終場上漲49.92點，收在11251.75點，漲幅0.45%，成交值新台幣1876.85億元。

蘋概股三巨頭漲跌互見，台積電維持平盤，收230元；大立光上漲20元，收4645元，漲幅0.43%；鴻海上漲2.1元，收91.2元，上漲2.36%。

被動元件族群股價強勢，國巨今天盤中飆上漲停1235元，再創新天價，終場收在1230元，漲幅9.33%。

華新科股價今天大漲，收415.5元，上漲25元，漲幅6.4%；奇力新上漲1.5元，收175元，漲幅0.86%；大毅登上漲停板130.5元；禾伸堂上漲7.31%，終場收235元。

特斯拉股價大漲，激勵相關概念股，貿聯-KY今天開盤跳空大漲，攻上漲停250元鎖住，原相漲停123.5元，和大上漲逾6%，收156元。

兆豐投顧協理黃國偉表示，台股今天高檔盤整，但強勁利空如義大利政局疑慮、中美貿易戰危機都已消除，仍看好台股往上趨勢不變，基本面情勢不錯，但仍要提防中美貿易意外利空出現，

展望台股後市，黃國偉認為，短期一週內，預估指數會在11000點和11300點區間震盪，下半年進入電子股旺季，有望一路震盪盤整，年底指數上看11750點，不排除攻高至12000點，但受到美國聯準會(Fed)縮表、9月歐洲央行量化寬鬆(QE)要退場，資金面恐緊縮，預估下半年會一路震盪盤整走高。（編輯：林沂鋒）1070607

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP