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大創爆爭議 韓系業者趁機搶進台灣市場

發稿時間：2018/06/07 16:30

最新更新：2018/06/07 16:49

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大創百貨遭立委踢爆以不實文件申請產品輸入。經濟部國際貿易局調查後，已裁定新台幣4164萬元罰鍰，並廢止進出口的許可證，在2年內，無法輸入貨品。（中央社檔案照片）大創百貨遭立委踢爆以不實文件申請產品輸入。經濟部國際貿易局調查後，已裁定新台幣4164萬元罰鍰，並廢止進出口的許可證，在2年內，無法輸入貨品。（中央社檔案照片）

（中央社記者朱則瑋台北7日電）大創百貨遭經濟部開罰並廢止進出口資格，雖然大創稱會持續在台事業，不過品牌形象已受影響，有韓國生活用品品牌今天宣布進軍台灣，趁機搶占台灣市場。

大創百貨遭立委踢爆以不實文件申請產品輸入。經濟部國際貿易局調查後，已裁定新台幣4164萬元罰鍰，並廢止進出口的許可證，在2年內，無法輸入貨品。

台灣大創百貨公司5月28日透過聲明稿指出，從2001年起在台灣發展以來，深受顧客愛護，才能在台灣擴展規模至60家門市，公司也瞭解對員工肩負責任，因此，希望繼續經營在台事業。

大創百貨品牌形象受損，後續消費者願不願意繼續買單，還要觀察，而韓國保鮮盒品牌LOCK&LOCK旗下的生活用品子品牌P&Q則透過代理商高佳林實業，在今天召開記者會，宣布進軍台灣市場。

高佳林實業副董事長陳銘芳向中央社記者說，台灣生活用品市場並未飽和，多數同業只重價格卻缺少品質跟設計感，高佳林引進的韓系生活品牌單品價格，雖然並非全都聚焦在新台幣39元到49元價格帶，但商品充滿韓系風格，且品質優良，相信能獲得消費者肯定，未來P&Q會結合LOCK&LOCK、Travel Zone等品牌開設複合式生活用品旗艦店，並以每年開3間店的目標前進，深耕台灣市場，她評估今年整體營收可望有2成至3成的成長空間。

陳銘芳說，高佳林並非因為大創爆發問題，才決定引進新品牌，是經過長時間規劃，韓國品牌P&Q對品質控管非常嚴格，至今沒有出過任何問題，相信消費者會明智的挑選好品牌購買，當品牌獲得信賴，價格便宜就不是唯一購買誘因。

對於新競爭者的加入，大創公司今天透過公關公司表示，這部分不方便回應。(編輯：陳永昌)1070607

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