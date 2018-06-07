中國能源新政震撼 多晶太陽能價跌逾8%

（中央社記者張建中新竹7日電）中國大陸推出新的太陽能政策，震撼業界，本週太陽能市場觀望氣氛高漲，效應已從中國大陸以外市場開始發酵，包括多晶太陽能矽晶圓與電池報價同步慘跌超過8%。



中國國家發展和改革委員會、財政部與國家能源局6月1日晚間聯合發布「關於2018年光伏(太陽能)發電有關事項的通知」，將地面與分布式光伏電站標竿上網電價都下調人民幣0.05元。



太陽能業者對於中國大陸這次政策調整多感到意外，市調機構集邦科技認為，因政策發布時間太晚，產業界因應時間不多；集邦預期，新政策恐將影響今年中國大陸市場萎縮，並連帶影響全球太陽能市場衰退。



據集邦科技觀察，本週太陽能市場觀望氣氛濃厚，交易清淡，中國大陸市場的太陽能矽晶圓與模組報價持平表現。



單晶與多晶太陽能電池報價走勢則不同調，高效鑽石線切多晶電池本週報價下跌6.82%；單晶背面鈍化(PERC)電池價格則上漲3.12%。



中國大陸以外的市場產品價格波動相對劇烈，鑽石線切多晶矽晶圓報價大跌8.05%，高效鑽石線切多晶電池報價也跌8.57%。中國大陸新政策恐令多晶太陽能市場雪上加霜。



集邦科技認為，中國大陸太陽能新政策短期恐將衝擊市場需求，不過，長期而言，應有利產業鏈整頓體質不佳的企業。（編輯：郭萍英）1070607