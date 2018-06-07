中小企業數位化轉型 德官員說關鍵在資訊

（中央社記者潘姿羽台北7日電）數位化是全球共同面臨的產業趨勢，然而中小企業資源有限，轉型過程易遇到瓶頸；德國聯邦經濟事務及能源部官員海斯（Markus Hess）說，「資訊」是解決問題的重中之重。



德國工業4.0樹立了產業轉型的成功典範，天下雜誌今天舉辦「2018台灣永續峰會：引領數位轉型」論壇，特別邀請德國聯邦經濟事務及能源部官員海斯，就「如何塑造數位化未來」為題進行經驗分享。



海斯表示，大公司資源豐富、實力也較雄厚，他們掌握科技進步的脈動，也努力轉型、抓住機會，並不需要政府的幫助，然而據調查，德國有3成的中小企業進度相對落後，不論製程、商業模式，都不夠數位化。



座談主持人、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新詢問，台灣也面臨同樣情況，中小企業往往沒辦法趕上數位革命的浪潮，德國政府採取哪些措施因應；海斯覆述了3次「資訊、資訊、資訊」，直指廣泛散播知識以及可用資源，提供成功案例供中小企業學習、仿效，是最直接且有效的做法。



海斯進一步說明，明瞭「資訊」是協助中小企業數位化的重要關鍵後，實際可以從政府、產業與網絡三個面向著手。



他以德國作法為例，直指德國靠著政府、產業與網絡的通力合作，才成功帶動數位化轉型；德國政府在全國各地設立23個職能中心，廣泛傳播數位化相關的知識與技能，並推出實例地圖，也就是廠商可以在地圖上搜尋哪邊有成功轉型的實例，進而參考、學習該企業的做法。



據他了解，日本、義大利也都仿效德國做法，建立實例地圖，可見各國政府都認為這是很好的工具。



海斯表示，中小企業掌握數位化的資訊和知識後，便會開始實驗、測試，希望往數位化邁進，然而中小企業多半沒有足夠的資金去投資實驗設備，因此德國產業界提供許多測試場域，如果小公司有新產品、服務要測試，就可以透過產業界提供的場域、平台來實驗，減少設備投資耗費的高額成本。



海斯指出，除了政府、產業提供協助，最重要的還是建立完整的資訊網絡，把聯邦、各政府部會、地方、產業層級的人士連結在一起，彼此溝通分享，中小企業可以提出遇到的問題，由政府來協調、解決，就成為非常成功的做法。



海斯最後強調，唯有大家共同合作、分享資訊，盡量幫助中小企業學習因應數位化的潮流，才能讓整個工業發揮經濟潛力，創造更大產值。（編輯：張均懋）1070607