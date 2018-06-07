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桃園水情吃緊轉綠燈 確保一期供灌

發稿時間：2018/06/07 19:19

最新更新：2018/06/07 19:19

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（中央社記者廖禹揚台北7日電）桃園地區水情不佳，考量當地一期稻作正值最後關鍵抽穗期，為確保供灌完成，經濟部今天決定將桃園地區水情燈號調整為水情稍緊綠燈，其餘地區維持原本燈號。

另外，近兩日的午後雷陣雨約可提供南部地區5天民生用水，加上產業積極節水，水利署預估至少可確保到7月底的民生用水。

經濟部今天召開旱災緊急應變小組會議，邀集農委會、科技部、氣象局、水利會及相關縣市政府盤點全台水情，因石門水庫自3月迄今降雨量不到歷年4成，考量到正值一期稻作抽穗大量用水期，決定自8日起將桃園地區水情燈號調整為水情稍緊綠燈。

由於迄今尚無明顯大雨訊息，台南及澎湖地區維持一階限水黃燈，高雄地區維持水情稍緊綠燈，其他地區為水情正常藍燈。

根據氣象局資料，近期鄰近洋面熱帶擾動活躍，可能生成颱風影響台灣，主持會議的經濟部次長曾文生特別指示水利署，做好「一手抗旱、一手防汛」的工作。

水利署署長賴建信表示，近兩天的局部性雷陣雨為南部帶來約190萬噸水量，約可供5天民生用水，加上產業積極節水，目前預估至少可確保到7月底的民生用水。賴建信指出，去年8月至今，南部科學園區、工業區等產業節水效果約達5%至10%，效果不下於二階限水要求用電大戶節水的5%到20%。

在抗旱準備部分，水情較吃緊的高雄、台南及桃園分別已備有180口、57口及23口抗旱水井，而因應氣象局預測6月降雨正常偏少，水利署會持續監控水情變話，滾動檢討因應措施。

而在防汛部分，水利署自5月以來，已開設4次豪雨應變小組，曾文生也特別指示盡速完成抽水機汰換業務。（編輯：林孟汝）1070607

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