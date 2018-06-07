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精誠總座：未來10年AI將出現最多獨角獸

發稿時間：2018/06/07 19:53

最新更新：2018/06/07 19:53

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）數位化是全球產業轉型的共同趨勢，其中物聯網、人工智慧都是炙手可熱的話題，精誠資訊總經理林隆奮看好人工智慧的發展，更直指，未來10年出現最多獨角獸的領域肯定是AI。

天下雜誌今天舉辦「2018台灣永續峰會：引領數位轉型」論壇，除了邀請德國聯邦經濟及能源部官員海斯（Markus Hess）分享德國數位化經驗，也找來中央與地方官員、產業界暢談對數位化的想法。

國發會副主委邱俊榮表示，觀察1995年與2017年美國市值前10大的企業，1995年數位公司市值占前10大企業的比重只有8%，但2017年衝至65%，而且市值前5大的企業如蘋果（Apple）、谷歌（Google）和臉書（Facebook）等，都以數位發展為主，可見數位經濟的崛起已是現在進行式。

數位經濟涵蓋廣泛，物聯網、智慧機械、人工智慧（AI）、網路金融都在其中；林隆奮熟悉產業界脈動，他進一步分析，一般會把成立不到10年、估值達10億美元以上的新創公司稱作「獨角獸」，從獨角獸的產業領域可看出科技趨勢，而過去大多數獨角獸企業是共享經濟領域，如Uber、滴滴打車、Airbnb等，但未來10年，出現最多獨角獸的肯定是AI領域。

林隆奮表示，許多產品都希望可加入語音辨識、影像辨識、人臉辨識的功能，而這些技術也確實應用非常廣泛，可以想見，未來會出現許多力拼AI的獨角獸，台灣應盡快找到切入點和合作機會，提升競爭力。

邱俊榮也說，5年前，我們很少聽到人工智慧、物聯網、大數據、區塊鏈這些詞彙，但短短幾年，現在多數人談起人工智慧已經非常熟悉，顯見外在環境變化非常快，想要跟上產業趨勢，就必須盡快做好準備。

邱俊榮說明，政府深知人才是產業發展的重要助力，也相當注重AI領域，教育部、科技部已經組成產官學研的合作體系，全力培育AI所需的軟硬體人才，國發會則負責法規調適，替產業排除法規障礙，希望能讓產業全面數位化，趕上時代的浪潮。（編輯：鄭雪文）1070607

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